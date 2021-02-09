Италия

Ромарио — лучший бомбардир в истории на клубном уровне.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола на клубном уровне. В рейтинг включались только те игроки, которые забили 500 и более голов.

Больше всех голов на клубном уровне забил бразилец Ромарио, на счету которого 689 забитых мячей. На втором месте с отставанием в пять голов идет его соотечественник Пеле.

Тройку лучших клубных бомбардиров замыкает нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который забил на данный момент 661 гол, а это означает, что до вершины рейтинга португальцу нужно забить еще 29 мячей.

Также из действующих футболистов в топ-10 игроков вошел форвард Барселоны Лионель Месси, на счету которого 651 гол.

Лучшие бомбардиры клубного уровня:

1. Ромарио (Бразилия) — 689 голов

2. Пеле (Бразилия) — 684

3. Криштиану Роналду (Португалия) — 661

4. Йозеф Бицан (Австрия) — 656

5. Лионель Месси (Аргентина) — 651

6. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 645

7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) — 635

8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) — 593

9. Эйсебио (Португалия) — 581

10. Герд Мюллер (Германия) — 566

11. Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) — 562

12-13. Фернанду Пейротеу (Португалия) — 538

12-13. Джимми Макгрори (Шотландия) — 538

14. Уве Зеелер (Германия) — 508

15. Златан Ибрагимович (Швеция) — 501

16. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — 500

Отметим, что 21 января многие источники в один голос заявили, что Роналду уже стал лучшим бомбардиром по голам в официальных матчах. записав на свой счет 760 голов за клуб и сборную в целом.

Однако в тот же день рекорд португальца был обжалован Федерацией футбола Чехии, которая заявила, что Йозеф Бицан забил больше, чем 759 указанных голов.