Ромарио — лучший бомбардир в истории на клубном уровне.
Криштиану Роналду и Лионель Месси, Getty Images
09 февраля 2021, 23:11
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг лучших бомбардиров в истории футбола на клубном уровне. В рейтинг включались только те игроки, которые забили 500 и более голов.
Больше всех голов на клубном уровне забил бразилец Ромарио, на счету которого 689 забитых мячей. На втором месте с отставанием в пять голов идет его соотечественник Пеле.
Тройку лучших клубных бомбардиров замыкает нападающий Ювентуса Криштиану Роналду, который забил на данный момент 661 гол, а это означает, что до вершины рейтинга португальцу нужно забить еще 29 мячей.
Также из действующих футболистов в топ-10 игроков вошел форвард Барселоны Лионель Месси, на счету которого 651 гол.
Лучшие бомбардиры клубного уровня:
1. Ромарио (Бразилия) — 689 голов
2. Пеле (Бразилия) — 684
3. Криштиану Роналду (Португалия) — 661
4. Йозеф Бицан (Австрия) — 656
5. Лионель Месси (Аргентина) — 651
6. Ференц Пушкаш (Венгрия) — 645
7. Джимми Джонс (Северная Ирландия) — 635
8. Джо Бэмбрик (Северная Ирландия) — 593
9. Эйсебио (Португалия) — 581
10. Герд Мюллер (Германия) — 566
11. Гленн Фергюсон (Северная Ирландия) — 562
12-13. Фернанду Пейротеу (Португалия) — 538
12-13. Джимми Макгрори (Шотландия) — 538
14. Уве Зеелер (Германия) — 508
15. Златан Ибрагимович (Швеция) — 501
16. Альфредо Ди Стефано (Аргентина) — 500
Отметим, что 21 января многие источники в один голос заявили, что Роналду уже стал лучшим бомбардиром по голам в официальных матчах. записав на свой счет 760 голов за клуб и сборную в целом.
Однако в тот же день рекорд португальца был обжалован Федерацией футбола Чехии, которая заявила, что Йозеф Бицан забил больше, чем 759 указанных голов.