Испания

Между немецким голкипером и работником на мачте произошла перепалка.

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген остался недоволен работой болбоя во время поединка против Севильи в полуфинале Кубка Испании.

Парень, подававший мячи за воротами немецкого голкипера, обращался к главному судье этой игры Матео Лаосу в первом тайме.

"Замолчи и прояви уважение. Ты здесь не для того чтобы болтать. Ты здесь для того, чтобы делать свою работу", — цитирует тер Штегена Marca.

На что парень ответил: "Я не прекращу говорить хотя бы из-за того, что мне сказали так сделать. Я не болтал, а просто просил показать желтую карточку. Затыкаться я не собираюсь".

Рефери матча Матео Лаос также отреагировал на произошедшее и обратился к болбою, сказав: Пожалуйста, возвращай мяч в игру, когда он улетает на трибуны. Ведь это твоя работа?".

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Севилья — Барселона.

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