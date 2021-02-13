Функционер поделился мыслями об аргентинце.
Лионель Месси, Getty Images
13 февраля 2021, 12:58
Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес выразил свое восхищение нападающим Барселоны Лионеле Месси.
"Месси уникален. Нам повезло наслаждаться его игрой. Он должен сам принять решение о своем будущем.
Нам повезло иметь потрясающую лигу с двумя лучшими футболистами мира. В Ла Лиге – лучшие из лучших", — цитирует Рубиалеса As.
Ранее сообщалось, что Лионель Месси провел 900-й матч в профессиональной карьере.
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