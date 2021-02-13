Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес выразил свое восхищение нападающим Барселоны Лионеле Месси.

"Месси уникален. Нам повезло наслаждаться его игрой. Он должен сам принять решение о своем будущем.

Нам повезло иметь потрясающую лигу с двумя лучшими футболистами мира. В Ла Лиге – лучшие из лучших", — цитирует Рубиалеса As.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси провел 900-й матч в профессиональной карьере.

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