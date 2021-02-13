Испания

Функционер поделился мыслями об аргентинце.

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес выразил свое восхищение нападающим Барселоны Лионеле Месси.

"Месси уникален. Нам повезло наслаждаться его игрой. Он должен сам принять решение о своем будущем.

Нам повезло иметь потрясающую лигу с двумя лучшими футболистами мира. В Ла Лиге – лучшие из лучших", — цитирует Рубиалеса As.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси провел 900-й матч в профессиональной карьере.

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