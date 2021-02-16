Испания

Французский специалист может сменить Андреа Пирло.

Руководство туринского Ювентуса рассматривает вариант с приглашением Зинедина Зидана на должность главного тренера "старой синьоры", которую сейчас занимает Андреа Пирло. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, представители итальянского клуба уже провели беседу с 48-летним французом, который в настоящее время возглавляет мадридский Реал.

В нынешнем сезоне Реал проводит свою далеко не лучшую кампанию. "Сливочные" далеки от завоевания лидерства в Ла Лиге, вылетели из Кубка Испании, а также с трудом пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

У Ювентуса, которым руководит Пирло, также все нестабильно. В настоящее время "старая синьоры" идет четвертой в Серии А. уступая лидирующему Интеру восемь очков. До этого сезона Ювентус забирал чемпионство девять раз кряду.

Ранее сообщалось, что Реал рассматривает двух кандидатов на замену Зидану, которому чтобы сохранить место в стане "сливочных" нужно выигрывать Лигу чемпионов.