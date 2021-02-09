Испания

Наставник "сливочных" не загадывает наперед в вопросе работы в мадридском клубе.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан ответил на вопрос о желании и дальше работать во главе "сливочных",

– Вы хотите быть тренером Реала в следующем сезоне? У вас достаточно сил для этого?

– Это хороший вопрос (смеется). Но вы здесь для этого. Меня сейчас интересует работа "сегодняшнего дня". Я не заглядываю дальше следующего матча. В данный момент мы сконцентрированы на завтрашней игре, – цитирует Зидана As.

Напомним, что сегодня, 9-го февраля, Реал сыграет с Хетафе в перенесенном поединке 1-го тура испанского чемпионата.

Ранее наставник "королевского" клуба прокомментировал непростую победу на Уэской в матче 22-го тура Ла Лиги.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.