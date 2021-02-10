Испания

Наставник "королевского" клуба прокомментировал победу в матче испанского чемпионата.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итог поединка с Хетафе.

"Я доволен матчем. Мы показали качественную игру, учитывая необычную схему. У нас был другой план на игру, но мы изменили его перед матче.

Мои подопечные выполнили мою установку на все сто процентов. Здорово, когда внеплановые решения приводят к победам.

Лидерство Атлетико в Ла Лиге? Наш долг – бороться до самого конца", — приводит слова Зидана Marca.

Ранее нападающий "сливочных" Винисиус Жуниор поделился мыслями после победы над Хетафе в перенесенном поединке 1-го тура Ла Лиги.

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