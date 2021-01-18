Испания

Нападающий Барселоны поделился впечатлением от проигранного его командой финала Суперкубка Испании.

Каталонская Барселона уступила баскскому Атлетику в решающем поединке за Суперкубок Испании, дважды при этом выходя вперед по счету по ходу основного времени поединка. Однако "блаугранас" не сумели довести игру до финального свистка, пропустив на 90-й минуте, после чего допустили еще одну грубую ошибку уже в овертайме (2:3).

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн, на счету которого два гола в отчетной игре, в своем послематчевом интервью выразил закономерное недовольство игрой своей команды в заключительной фазе поединка.

"Мы облажались, поэтому сейчас я крайне зол и очень расстроен, — сказал французский футболист, — Исключительно плохие эмоции от этого поражения.

Мы прекрасно знали, что все команды Марселино умеют здорово прессинговать. У нас было много как мелких, как и стратегических ошибок по ходу игры. Соперник сыграл хорошо, заслужив победу своим упорством.

Считаю, что мы плохо играли на оборону в этой игре. Практически не делали фолов, дабы сбивать атаки соперников. Это было большой ошибкой", — подытожил автор дубля, так и не принесшего успех его команде.

Гризманна также попросили прокомментировать эпизод с удалением Лионеля Месси на 120-й минуте, однако форвард заявил, что "не видел эпизода", поэтому "не знает, что случилось".

Корнелья на стадии 1/16 финала Кубка Испании станет следующим соперником в календаре каталонской Барселоны.