Вратарь "матрасников" поделился мыслями о французе в стане Барселоны.
Ян Облак (слева) и Антуан Гризманн, Getty Images
14 февраля 2021, 15:56
Вратарь Атлетико Ян Облак прокомментировал трудную адаптацию нападающего Антуана Гризманна в Барселоне.
"Менять команду непросто. Антуану пришлось адаптироваться к совершенно другому стилю игры.
Я рад, что сейчас у него все в порядке", – заявил голкипер.
В текущем сезоне французский нападающий сыграл за Барселону 21 матч в Ла Лиге, в которых забил этом 6 голов и сделал 6 результативных передач.
Ранее форварда Барселоны Лионеля Месси обвиняли в плохой адаптации Гризманна.
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