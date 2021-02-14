Испания

Вратарь "матрасников" поделился мыслями о французе в стане Барселоны.

Вратарь Атлетико Ян Облак прокомментировал трудную адаптацию нападающего Антуана Гризманна в Барселоне.

"Менять команду непросто. Антуану пришлось адаптироваться к совершенно другому стилю игры.

Я рад, что сейчас у него все в порядке", – заявил голкипер.

В текущем сезоне французский нападающий сыграл за Барселону 21 матч в Ла Лиге, в которых забил этом 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Ранее форварда Барселоны Лионеля Месси обвиняли в плохой адаптации Гризманна.

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