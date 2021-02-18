Испания

Культовый полузащитник каталонского клуба призвал поклонников сохранять спокойствие в информационном поле.

Возможное назначение экс-футболиста каталонской Барселоны, Хави, на пост главного тренера "блаугранас" активно используется кандидатами в избирательном процессе на должность президента клуба.

В частности, Виктор Фонт готов предложить культовой для Барселоны фигуре членство в совете директоров.

Однако сам Хави явно не спешит расставаться со своей карьерой главного тренера, а в конце января 2021 года он был признан тренером месяца в Катаре, где он работает во главе Аль-Садда.

На слухи о своем возможном назначении на аналогичную роль во главе гранда испанского футбола, Эрнандес в интервью официальному сайту FIFA высказал заверение о необходимости подождать прояснения ситуации с выборами на пост президента Барселоны, после чего можно будет начинать предметные переговоры.

"Все видят во мне главного тренера Барселоны. Не хочу скрывать правды — естественно, я хотел бы руководить важным для меня клубом. Я говорил это уже много раз. Впрочем, скоро президентские выборы, так что посмотрим, какой кандидат победит, и будем предпринимать какие-то шаги", — подытожил Хави.

Напомним, что каталонская Барселона в середине текущей недели была шокирована парижским ПСЖ во время домашнего поединка в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (1:4).