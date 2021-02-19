Испания

Наставник каталонского клуба высказался на тренировке команды после провального еврокубкового поединка.

После недавнего разгромного поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов, сегодня, 19-го февраля, главный тренер Барселоны Рональд Куман обратился к футболистам команды перед тренировкой накануне матче с Кадисом.

"Мы все еще можем делать великие вещи в этом году, но сейчас главное – перевернуть страницу, смотреть вперед и продолжать расти", – цитирует Кумана As.

Ранее наставник "сине-гранатовых" признал, что в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ был сильнее, а также пожалел об упущенном шансе Усмана Дембеле.

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