Испания

Наставник каталонского клуба прокомментировал высказывания Жерара Пике.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мыслями о словах защитника своего клуба Жерара Пике о судьях Ла Лиги и мадридском Реале.

Испанец заявлял, что большинство судей поддерживают Реал и чаще фиксируют нарушения их сторону.

В отношении игрока уже возбуждено дисциплинарное дело. Его могут дисквалифицировать на срок от 4 до 12 матчей или наказать штрафом.

"В случае, если его накажут за эти слова, это станет моей проблемой. Но у Пике достаточно опыта, чтобы делать подобные заявления. Но нужно быть осторожным с такими вещами, потому что проблемы могут возникнуть даже из мелочей.

Критика должна быть уважительной, чтобы за нее не смогли наказать", – цитирует Кумана Goal.

Ранее наставник "сине-гранатовых" уже высказывался о словах Пике в вопросе судейства в пользу мадридского Реала.

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