Испания

В 24-м туре Примеры встретились две команды, которые могут вылететь из элиты испанского футбола.

В матче 24-го тура чемпионата Испании Эльче на своем поле минимально обыграл Эйбар со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит в середине первого тайма, а его автором стал защитник хозяев Дани Кальво, которому голевую передачу отдал Антонио Барраган.

Это была важная игра, особенно для Эльче, который находится в зоне вылета Ла Лиги. Теперь у обеих команд по 21 набранному очку, но Эйбар опережает Эльче, находясь на 17-м месте.

Эльче — Эйбар 1:0

Гол: Кальво, 33

Эльче: Бадия — Мохика (Милья, 79), Кальво, Верду, Барраган (Сифуэнтес, 86) — Моренте, Гути, Марконе, Ригони (Хосан, 62) — Бойе (Мфулу, 86), Каррильо (Хосема, 79)

Эйбар: Дмитрович — Анхель (Соареш, 70), Бигас, Арбилья, Посо — Хиль, Экспозито, Диоп (Серрано, 70), Педро Леон (Инуи, 75) — Энрич (Муто, 57), Кике

Предупреждения: Верду, Марконе — Хиль