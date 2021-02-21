Подопечные Альгуасиля реабилитировались после поражения в Лиге Европы.
Александер Исак, Getty Images
21 февраля 2021, 19:02
Реал Сосьедад принимал Алавес в матче 24-го тура Ла Лиги.
Хозяева открыли счет в конце первой половине встречи благодаря голу Александера Исака, который сделал дубль спустя 4 минуты после начала второго тайма.
На 62-й минуте встречи тот же Исак сумел оформить хет-трик, чем довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Порту, поразив ворота соперника на 77-й минуте.
По итогу встречи команда Альгуасиля (41-о очко) сократила отставание от идущей 4-й в турнирной таблице Севильи (45) до 4-х очков, однако севильский клуб имеет два матча в запасе.
Алавес же остался чуть выше зоны вылета — 16-я строчка и 22 балла в активе.
Реал Сосьедад — Алавес 4:0
Голы: Исак, 41, 49, 62, Порту, 73
Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдиа, Ле Норман, Монреаль — Сильва (Маркеланс), Ильяраменди (Гевара), Мерино (Гуриди) — Порту, Исак (Хон), Оярсабаль (Янузай)
Алавес: Пачеко — Агиррегарибия, Лагуардия, Лежен, Тачи — Мендес (Бургуй), Гарсия, Пинья (Понс), Кордоба (Пеллистри) — Хоселу (Гвидетти), Дейверсон (Перес)
Предупреждения: Мерино, Ильяраменди, Хон — Гарсия, Пинья
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