Испания

Подопечные Альгуасиля реабилитировались после поражения в Лиге Европы.

Реал Сосьедад принимал Алавес в матче 24-го тура Ла Лиги.

Хозяева открыли счет в конце первой половине встречи благодаря голу Александера Исака, который сделал дубль спустя 4 минуты после начала второго тайма.

На 62-й минуте встречи тот же Исак сумел оформить хет-трик, чем довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Порту, поразив ворота соперника на 77-й минуте.

По итогу встречи команда Альгуасиля (41-о очко) сократила отставание от идущей 4-й в турнирной таблице Севильи (45) до 4-х очков, однако севильский клуб имеет два матча в запасе.

Алавес же остался чуть выше зоны вылета — 16-я строчка и 22 балла в активе.

Реал Сосьедад — Алавес 4:0

Голы: Исак, 41, 49, 62, Порту, 73

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдиа, Ле Норман, Монреаль — Сильва (Маркеланс), Ильяраменди (Гевара), Мерино (Гуриди) — Порту, Исак (Хон), Оярсабаль (Янузай)

Алавес: Пачеко — Агиррегарибия, Лагуардия, Лежен, Тачи — Мендес (Бургуй), Гарсия, Пинья (Понс), Кордоба (Пеллистри) — Хоселу (Гвидетти), Дейверсон (Перес)

Предупреждения: Мерино, Ильяраменди, Хон — Гарсия, Пинья

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