Конманда Нагельсмана сократила отставание от Баварии до двух очков.
Матч Герта - РБ Лейпциг, Getty Images
21 февраля 2021, 18:17
Герта принимала Лейпциг в матче 22-го тура Бундеслиги.
Гости открыли счет на 28-й минуте встречи благодаря голу Забитцера.
В середине второго тайма Мукиеле удвоил преимущество Лейпцига, а за шесть минут до конца основного времени Орбан довел счет до разгромного.
Герта — РБ Лейпциг 0:3
Голы: Забитцер, 28, Мукиеле, 71, Орбан, 84
Герта: Ярштайн — Клунтер, Штарк, Дардай, Миттельштадт — Тузар, Хедира (Гендузи), Леки (Нетц), Кунья, Лукебакио (Радоньич) — Пентек (Нганкам)
РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Хальстенберг (Конате) — Забитцер, Адамс, Хайдара (Мукиеле), Ольмо (Клюйверт), Анхелиньо — Хван (Нкунку), Поульсен (Сорлот)
Предупреждения: Кунья — Забитцер
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