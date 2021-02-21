Германия

Конманда Нагельсмана сократила отставание от Баварии до двух очков.

Герта принимала Лейпциг в матче 22-го тура Бундеслиги.

Гости открыли счет на 28-й минуте встречи благодаря голу Забитцера.

В середине второго тайма Мукиеле удвоил преимущество Лейпцига, а за шесть минут до конца основного времени Орбан довел счет до разгромного.

Герта — РБ Лейпциг 0:3

Голы: Забитцер, 28, Мукиеле, 71, Орбан, 84

Герта: Ярштайн — Клунтер, Штарк, Дардай, Миттельштадт — Тузар, Хедира (Гендузи), Леки (Нетц), Кунья, Лукебакио (Радоньич) — Пентек (Нганкам)

РБ Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Орбан, Хальстенберг (Конате) — Забитцер, Адамс, Хайдара (Мукиеле), Ольмо (Клюйверт), Анхелиньо — Хван (Нкунку), Поульсен (Сорлот)

Предупреждения: Кунья — Забитцер

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