Испания

Наставник "сине-гранатовых" поделился эмоциями после сенсационной потери очков в матче испанского чемпионата.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Ла Лиги с Кадисом.

"Я очень разочарован, в таких матчах надо побеждать, а мы не смогли. Мы упустили отличную возможность, учитывая поражение Атлетико. Огромное разочарование.

Я разочарован даже больше, чем после матча с ПСЖ. Мы не могли допустить потерю двух очков. Я не люблю винить конкретных игроков, мы в целом не справились с игрой в атаке и должны защищаться иначе. Нужно было побеждать.

Нам было сложно создавать моменты, Кадис глубоко оборонялся. В атаке нам не хватило свежести.

Мы все еще можем добиться чего-то, поскольку никому победы легко не даются. Но надо понять, что такие возможности, как сегодня, упускать нельзя. Мы могли сократить отставание, но потеряли 2 очка в матче, который контролировали. В целом Кадис отобрал у нас 5 очков, это недопустимо, – приводит слова Кумана Marca.

Ранее Куман высказывался после разгромного поражения от ПСЖ в Лиге чемпионов.

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