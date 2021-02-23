Испания

Испанец еще не полностью залечил повреждение.

В рамках 27-го тура испанской Ла Лиги Мадридский Реал дома примет Эльче.

По информации издания AS, капитан "сливочных" центрбек Серхио Рамос планирует вернуться на поле к этой игре.

Ранее планировалось, что срок восстановления испанца составит минимум 6 недель. Напомним, что в первых числах февраля Серхио Рамос перенес операцию на колене.

В последний раз Рамос играл 14 января – против Атлетика (1:2) в Суперкубке Испании.

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