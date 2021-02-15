Капитан "сливочных" расстанется с испанским клубом в летнее трансферное окно.
Серхио Рамос, Getty Images
15 февраля 2021, 20:15
Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос покинет испанский клуб в летнее трансферное окно.
"Он уходит. Он уходит, уходит и большой вопрос заключается в том, когда Серхио Рамос объявит об этом, а также расскажет куда он идет", – сказал ведущий шоу El Chiringuito Жозеп Педрероль, слова которого приводит AS.
Отметим, что у Рамоса предстоящим летом завершается действующий контракт со "сливочными" и недавно 34-летний испанец отклонил предложение клуба по новому соглашению.
В настоящее время Серхио продолжает восстанавливаться после травмы, из-за которой ему пришлось перенести операцию. В то же время ему разрешается вести переговоры с другими клубами.