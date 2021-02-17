Испания

На счету испанского защитника 103 мяча за клуб и 23 за сборную.

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS опубликовала рейтинг самых забивных защитников в период с 2001 по 2020 год.

Рейтинг возглавил капитан мадридского Реала Серхио Рамос, на счету которого 103 мяча за клуб и 23 за сборную Испании.

На втором месте японец Маркус Тулио Танака, на счету которого 104 гола, а тройку лучших замыкает алжирец Абдерахмане Хашуд — 88 голов.

Бывший капитан Шахтера Дарио Срна, а ныне директор по футболу донецкого клуба забил 79 голов и занимает шестое место.

Топ-10 замыкают два бывших защитника Челси Бранислав Иванович и Джон Терри, на счету которых 74 и 73 забитых мячей.

Ранее сообщалось, что Буффон признан лучшим вратарем XXI века по версии IFFHS.