Наставник каталонского клуба высказался о своих подопечных.
Рональд Куман, getty images
26 февраля 2021, 16:50
Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мнением о важности опытных игроков в составе своего клуба.
"Нельзя всегда все делать одному. Месси забил 18 голов (в чемпионате — прим.ред), все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Он тоже нуждается в помощи.
Не только опытные и лучшие игроки должны делать работу. Ответственность должна нести вся команда, а не только игроки с большим опытом", – цитирует Кумана Marca.
Ранее наставник "сине-гранатовых" высказывался о неудачных играх своих подопечных.
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