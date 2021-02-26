Испания

Наставник каталонского клуба высказался о своих подопечных.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман поделился мнением о важности опытных игроков в составе своего клуба.

"Нельзя всегда все делать одному. Месси забил 18 голов (в чемпионате — прим.ред), все остальные игроки атаки вместе взятые забили столько же. Он тоже нуждается в помощи.

Не только опытные и лучшие игроки должны делать работу. Ответственность должна нести вся команда, а не только игроки с большим опытом", – цитирует Кумана Marca.

Ранее наставник "сине-гранатовых" высказывался о неудачных играх своих подопечных.

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