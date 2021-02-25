Испания

Наставник "сине-гранатовых" высказался о победе над аутсайдером испанского чемпионата.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу над Эльче в перенесенном матче 1-го тура Ла Лиги.

"Победа была необходима после двух последних результатов. Мы отлично провели второй тайм и решили исход игры. В первом тайме мы должны были играть лучше.

Наши изменения в составе связаны с тем, что команде необходима свежесть. Очень много матчей приводят к тому, что игроки устают, им не хватает сил. К счастью, мы добавили в движении во втором тайме, открыли счет, и это облегчило нашу задачу.

Победа очень важна для уверенности, потому что мы очень много очков потеряли на старте сезона, особенно дома. Если мы не продолжим побеждать, все будет кончено.

Последние 13-14 матчей Ла Лиги мы провели практически идеально. Проблемы были на старте сезона", — приводит слова Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона набрала наименьшее количество очков после 23-х туров за последние 14 лет.

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