Испания

Специалист не был доволен решениями арбитров.

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги Барселона обыграла Севилью (0:2).

В концовке первого тайма лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси получил желтую за нарушение против Фернандо.

Через пару минут Месси рисковал получить повторное предупреждение за толчок Жюля Кунде и срыв атаки Севильи.

Главный тренер хозяев Хулен Лопетеги требовал арбитра удалить аргентинца с поля, за что рефери игры Алехандро Эрнандес дал желтую коучу и не стал удалять Месси.

К слову, перед матчем с Барселоной Лопетеги заявил, что для него Лео Месси — лучший футболист в истории.