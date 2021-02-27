Специалист не был доволен решениями арбитров.
Хулен Лопетеги, getty images
27 февраля 2021, 19:37
В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги Барселона обыграла Севилью (0:2).
В концовке первого тайма лидер "сине-гранатовых" Лионель Месси получил желтую за нарушение против Фернандо.
Через пару минут Месси рисковал получить повторное предупреждение за толчок Жюля Кунде и срыв атаки Севильи.
Главный тренер хозяев Хулен Лопетеги требовал арбитра удалить аргентинца с поля, за что рефери игры Алехандро Эрнандес дал желтую коучу и не стал удалять Месси.
К слову, перед матчем с Барселоной Лопетеги заявил, что для него Лео Месси — лучший футболист в истории.