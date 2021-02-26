Испания

Наставник "нервионцев" поделился мыслями о предстоящей встрече с каталонским клубом.

Главный тренер Севильи Хулен Лопетеги высказался накануне поединка 25-го тура Ла Лиги против Барселоны.

"Надеюсь, завтра мы увидим прекрасную Барселону с выдающимися футболистами и лучшим игроком мира. Мы ждем это встречи, от нас потребуется максимум на всех уровнях. К таким поединкам нужно быть готовыми.

В их составе лучшие футболисты мира во всех линиях, и, бесспорно, для меня Лео Месси – лучший футболист в истории", – цитирует Лопетеги Mundo Deportivo.

Ранее Севилья разобралась с Барселоной в домашней части полуфинала Кубка Испании.

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