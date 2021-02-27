Испания

Футболист рассказал о победе над Севильей.

Защитник каталонской Барселоны Жерар Пике прокомментировал победу над Севильей в 25-м туре чемпионата Испании (0:2).

"Когда я говорил в последний раз, мои эмоции были негативными, болезненными. Сейчас я очень горжусь командой. Мы живы и доказали это. Команда поднялась, мы оправились от сильных ударов.

Есть еще таланты в Барселоне. В ответном матче с Севильей в полуфинале Кубка Испании мы будем биться. Если же мы превзойдем ход этого поединка, то поднимемся на новый уровень", — цитирует Пике As.

В текущем сезоне на счету Жерара Пике 15 матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах, в которых забил один гол.

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