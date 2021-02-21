Испания

Испанец поделился мыслями о шансах своего клуба в турнирах.

Защитник Барселоны Жерар Пике высказался после ничейного результата в матче Ла Лиги с Кадисом.

"Такие моменты очень болезненны, потому что поражение Атлетико дало нам шанс. Мы создали много моментов, несколько раз наши голы отменили. Потом пенальти на 90-й минуте. Это трудно принять. Важно было набрать три очка и подняться выше.

"После каждого матча, в котором выиграть не удалось, шансы уменьшаются. Ла Лига длится долго, впереди важный отрезок, но все будет зависеть от следующих игр. Если мы будем играть в хорошей динамике, что позволит нам добиваться нужных результатов, шансы будут. Мы обязаны попытаться. Это сильный удар.

Нужно быть реалистами: все сложно, особенно в Лиге чемпионов. В Кубке Испании у нас есть шансы", – цитирует Пике Marca.

Ранее, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов, Пике повздорил с форвардом Барселоны Антуаном Гризманном.

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