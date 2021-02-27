Испания

Футболист так и не появился на поле.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Кумал объяснил, почему оставил Антуана Гризманна в запасе на матч против Севильи в Ла Лиги.

"Мы не наказывали Гризманна. Совсем нет. Мы просто решили поменять систему игры. Поставили Дембеле, чтобы чаще действовать из глубины поля.

Никакого послания Гризманну. Мы сказали при счете 1:0, что рядом с Месси нужен кто-то быстрее, нежели Антуан", — цитирует Кумана Marca.

В текущем сезоне Гризманн провел за Барселону 35 игр во всех турнирах, в которых отметился 12 голами.

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