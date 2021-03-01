Испания

Football.ua представляет анонс матча 25-го тура испанской Ла Лиги.

В рамках 25-го тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на своем поле будет принимать одноименных клуб из Сосьедада, в надежде не отпустить соседей по столице Испании в отрыв перед приближающимся дерби.

Реал Мадрид — Реал Сосьедад

Понедельник, 1 марта, 22:00. Альфредо ди Стефано, Мадрид. Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания) — главный арбитр встречи. Трансляция на сервисе Megogo.

По-разному два "королевских" клуба провели середину текущей недели на международной арене. Им обоим удалось не проиграть своим оппонентам, однако для "сливочных" добытый успех в тяжелой кадровой ситуации в матче против бергамаской Аталанты (1:0) может стать одной из составляющих билета в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА, а вот для баскского клуба гостевая ничья на поле Манчестер Юнайтед (0:0) означала лишь отсутствие реванша за 0:4 неделей ранее, и, как итог, вылет из Лиги Европы УЕФА. Следовательно, коллектив Иманола Альгуасиля отныне может задумываться исключительно на ситуации на внутренней арене.

К слову, у Реала Сосьедад далеко не так все плохо в испанской Ла Лиге — пятое место с тяжелой перспективой подъема в потенциальную зону Лиги чемпионов, но с серьезными рисками покинуть данную позицию в результате случайной осечки, которой сумеет воспользоваться севильский Бетис. Подобное можно сказать и о мадридском Реале, который устроил промежуточные салки с каталонской Барселоной, но по-прежнему смотрит исключительно в спину соседям по городу на лидирующей строчке.

"Галактикос" продолжают находиться в условиях серьезно ограниченного кадрового резерва, поэтому фактически не имеют возможности ротировать стартовый состав. Не с самого начала матча, но это может сказаться на физических кондициях команды Зинедина Зидана, которого испанская пресса измотала своими вечными вопросами настолько, что француз начал вести себя максимально раскованно на пресс-конференциях. Оно и не удивительно — к наставнику Реала Мадрид от руководства и болельщиков выдвигаются наивысшие требования, но столичный коллектив все никак не может вернуть свою ультимативную форму.

Статистика личных встреч

Всего игр: 168 (93 победы Реала Мадрид, 40 ничьих, 35 побед Реала Сосьедад), забитые голы 350:210.

На поле Реала Мадрид: 84 матча (61 победа Реала Мадрид, 16 ничьих, 7 побед Реала Сосьедад), забитые голы 217:77

На поле Реала Сосьедад: 84 матча (32 победа Реала Мадрид, 24 ничьих, 28 побед Реала Сосьедад), забитые голы 133:133.