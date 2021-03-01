Полузащитник Сассуоло может переехать в испанский чемпионат.
Мануэль Локателли, getty images
01 марта 2021, 18:28
Реал собирается подписать полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, утверждает издание Calciomercato.
"Королевскому клубу" придется выдержать конкуренцию со стороны двух других топ-клубов — Ювентуса и Манчестер Сити.
В текущем сезоне итальянский полузащитник провел 21 поединок, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Контракт Локателли с Сассуоло рассчитан до лета 2023-го года, а его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.
Напомним, что ранее Мануэль установил уникальное достижение в Серии А.