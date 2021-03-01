Испания

Полузащитник Сассуоло может переехать в испанский чемпионат.

Реал собирается подписать полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли, утверждает издание Calciomercato.

"Королевскому клубу" придется выдержать конкуренцию со стороны двух других топ-клубов — Ювентуса и Манчестер Сити.

В текущем сезоне итальянский полузащитник провел 21 поединок, в которых отметился двумя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Контракт Локателли с Сассуоло рассчитан до лета 2023-го года, а его трансферная стоимость по версии Transfermarkt составляет 35 миллионов евро.

Напомним, что ранее Мануэль установил уникальное достижение в Серии А.