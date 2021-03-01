Испания

Стали известны стартовые составы команд для поединка 25-го тура испанской Примеры, в котором сыграют мадридский Реал и Реал Сосьедад.

Последним поединком в рамках 25-го тура испанской Ла Лиги станет противостояние между двумя "королевскими" клубами: мадридским Реалом и Реалом Сосьедад.

Зинедин Зидан, по сравнению с первой игрой против бергамаской Аталанты в Лиге чемпионов УЕФА (1:0), решил использовать Мариано Диаса на острие атаки, в то время как Иско переместился на позицию левого вингера.

Иманол Альгуасиль, в свою очередь, после ответной игры против Манчестер Юнайтед (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, решил использовать Порту в правом фланге атаки, Ле Нормана в центре обороны, Давида Сильву в тройке полузащитников и Начо Монреаля в левом фланге защиты. Отметим также отсутствие Мерино, который дисквалифицирован на эту игру.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Начо, Менди — Кроос, Каземиро, Модрич — Асенсио, Диас, Иско.

Запасные: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Винисиус, Родриго, Аррибас, Чуст, Дуро.



Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабель, Субельдия, Ле Норман, Монреаль — Сильва, Субименди, Гевара — Порту, Исак, Оярсабаль.