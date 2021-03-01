Экс-президент Барселоны и еще два директора клуба взяты под стражу.
Хосеп Мария Бартомеу, Getty Images
01 марта 2021, 13:09
В результате расследования финансовых и юридических нарушений в деятельности руководства Барселоны полиция арестовала Хосепа Марию Бартомеу — сообщает AS.
После обысков в офисах клуба были получены улики, потребовавшие задержания некоторых подозреваемых.
Помимо Бартомеу, в первый день марта судья Алехандра Хиль санкционировала аресты генерального директора Барселоны Оскара Грау и директора юридической службы Романа Гомеса Понти.
Расследование продолжается, и в Испании не сомневаются, что этими тремя арестами дело не ограничится.
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