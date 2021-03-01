Испания

Пока претендующих клубов на француза не нашлось.

Барселона готова в конце нынешнего сезона расстаться со своим нападающим Антуаном Гризманном, сообщает Ok Diario.

По информации источника, руководство каталонского клуба намерено выручить за 29-летнего француза около 60 миллионов евро. Однако также отмечается, что заинтересованных клубов во французе по такой цене пока не нашлось.

Гризманн присоединился к "блаугранас" летом 2019 года перейдя из мадридского Атлетико за 120 млн евро.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 35 поединков, в которых забил 12 мячей и отдал 10 результативных передач.

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