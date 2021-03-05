Испания

"Сине-гранатовые" заинтересовались чешским полузащитником.

Барселона включила Томаша Соучека в список интересов на ближайшее трансферное окно, сообщает Todofichajes.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает чешского футболиста в 30 миллионов евро. Его контракт с Вест Хэмом действителен до лета 2023-го года.

В текущем сезоне Томаш Соучек провел 29 поединков в футболке Вест Хэма, отметившись восемью забитыми голами.

Напомним, что "сине-гранатовым" придется конкурировать за чеха с Манчестер Юнайтед.

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