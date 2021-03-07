Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс центрального матча 26-го тура чемпионата Испании.

В рамках центрального матча 26-го тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико в дерби сыграет с Реалом.

Воскресенье, 7 марта, 17:15. Ванда Метрополитано, Мадрид. Эрнандес Эрнандес – главный арбитр встречи.

Матчи Атлетико против Реала всегда очень принципиальные. Иногда они бывают интереснее, нежели Эль-Класико. Не сомневайтесь, этот поединок точно стоит посмотреть всем любителям футбола.

Команда Диего Симеоне подходит к матчу в достаточно выгодном положении. Еще бы, они перебывают на первой строчке в турнирной таблице. Но являются ли они фаворитами перед игрой? Кажется, фаворита тут не будет. Это объясняет спад в игре подопечных Диего Симеоне, ведь набрав отличный ход в начале сезона, в последних пяти играх чемпионата они лишь дважды выходили победителями. Такую ситуацию можно объяснить усталостью игроков, которые играют на три фронта. Так на поле не смогут появиться Эррера, Триппьер и Хименес. Но Реалу в борьбе они точно не уступят.

Что касается мадридского клуба, то до первого места им добраться не так просто. Отставание от "матрасников" перед матчем составляет пять очков. Кадровый потенциал команды Зинедина Зидана истощал, и нужно искать пути, как же заменить травмированных игроков, которые терпят не менее сложный календарный цикл, чем предстоящий соперник "королевского клуба". До сих пор на поле не может вернуться лидер обороны и капитан Реала Рамос, да и травма Азара хоть и привычна, но ощутима. Радует лишь возможность появления Милитан, ведь с центром обороны у клуба не все так гладко. Ожидаем появление в старте Бензема и хорошей игры от обеих команд.

Не сыграют: Эррера, Триппьер, Хименес — Азар, Карвахаль, Мариано, Рамос