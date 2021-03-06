Испания

Немец рассказал о своих дальнейших планах.

Полузащитник Реала Тони Кроос заявил, что не против завершить свою карьеру мадридском клубе.

"Я стараюсь стремиться к совершенству, хотя нельзя быть идеальным. Я работал непрерывно в течение многих лет. Как я всегда говорил, моя идея состоит в том, чтобы закончить карьеру именно в Реале, и я постараюсь это сделать".

Также Кроос прокомментировал рекорд по числу матчей за Реал среди немцев.

"Это что-то особенное. Когда вы смотрите на немцев, которые здесь играли, вы понимаете, что это громкие имена: Нетцер, Шустер и Штилике. То, что я обошел Штилике, делает меня по-настоящему счастливым. Это особый рекорд, и я рад, что дошел до него", — цитирует Крооса Goal ссылаясь на пресс-службу Реала.

Отметим, что нынешний контракт Тони Крооса с Реалом рассчитан до 2023 года.

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