Испания

Форвард может оказаться в Мадриде.

Мадридский Реал летом может подписать нападающего дортмундской Боруссии Эрлинга Холанда.

По информации издания AS, приобретение норвежского вундеркинда — приоритет для "сливочных".

Сообщается, что сделка состоится, если Реал будет готов выложить за футболиста порядка 150 миллионов евро.

Также 120 миллионов может составить зарплата Эрлинга за шесть лет контракта. Боруссия не хотела бы расставаться и лидером коллектива до 2022 года, но из-за пандемии переход могут ускорить.

Реал может разбить сумму трансфера на несколько лет, так как отношения между руководителями клубов доверительные.

Недавно норвежец забил 100-й гол в карьере. Для этого Холанду понадобилось 146 игр.