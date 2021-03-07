Германия

Наставник мюнхенского клуба допускает возможность подписания норвежца.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о возможном переходе форварда Боруссии Д Эрлинга Холанда в мюнхенский клуб.

– Может ли Бавария подписать Холанда?

– В жизни всякое возможно, нельзя ничего исключать, но это музыка будущего, плюс у него есть долгосрочный контракт в Дортмунде, – цитирует Флика Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.

Ранее Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над дортмундской Боруссией.

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