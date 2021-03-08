Испания

Франко Акоста пропал пару дней назад после того, как пытался переплыть реку Арройо Пандо.

Бывший нападающий Вильярреала Франко Акоста сегодня, 8 марта, был найден мертвым в возрасте 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Уругвайский форвард пропал без вести два дня назад после того, как пытался вместе со своим братом переплыть реку Арройо Пандо, которая находится в департаменте Канелонес.

Брат погибшего со временем понял, что эта задумка ему не под силу и вернулся на берег. Франко продолжил плыть и в метрах 20-ти от берега ушел под воду. По данным СМИ, глубина реки в том месте составляет около 3-4 метров.

Акоста провел пять лет в системе Вильярреала в период с 2015 по 2020 год, но до основного состава так и не добрался, сыграв 56 матчей за вторую команду в Сегунде.

Также Франко выступал на правах аренды за Расинг Сантандер в сезоне-2018/18, где отметился одним голов в восьми матчах. Затем он был арендован уругвайскими клубами Бостон Ривер и Плаза Колония, прежде чем подписать контракт с Атенасом в прошлом году.

Акоста здорово выступал за молодежную сборную Уругвая до 17 лет, проведя 15 матчей, в которых забил 12 голов. Затем в команде U-20 записал в свой актив еще шесть мячей.

Напомним, что уже на этой неделе пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги Европы, где киевское Динамо встретится с Вильярреалом. Матч пройдет 11 марта в 19:55 по киевскому времени.

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