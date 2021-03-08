Лига Европы

Стали известны подробности программы испанского клуба после прилета в столицу Украины.

Соперник киевского Динамо по 1/8 финала Лиги Европы Вильярреал прибудет в Киев вечером 10 марта.

По информации официального сайта "бело-синих", испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Украине.

Пресс-конференция главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов состоится в онлайн-режиме из отеля Хилтон, где остановиться команда.

Вильярреал сразу после матча отправится в аэропорт Борисполь.

Встреча Динамо – Вильярреал состоится 11 марта на НСК Олимпийском.

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