Стали известны подробности программы испанского клуба после прилета в столицу Украины.
Унаи Эмери, getty images
08 марта 2021, 16:32
Соперник киевского Динамо по 1/8 финала Лиги Европы Вильярреал прибудет в Киев вечером 10 марта.
По информации официального сайта "бело-синих", испанский клуб отказался от проведения предматчевой тренировки в Украине.
Пресс-конференция главного тренера Унаи Эмери и одного из футболистов состоится в онлайн-режиме из отеля Хилтон, где остановиться команда.
Вильярреал сразу после матча отправится в аэропорт Борисполь.
Встреча Динамо – Вильярреал состоится 11 марта на НСК Олимпийском.
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