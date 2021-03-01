Лига Европы

Болельщики уже могут купить билеты на матч 1/8 финала Лиги Европы.

В понедельник, 1 марта, началась продажа билетов на первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором Динамо примет Вильярреал — сообщил официальный сайт лидера чемпионата Украины.

Билеты уже поступили в продажу и доступны для приобретения только онлайн на сайтах партнеров Динамо Esport.in и Karabas.

С целью препятствия распространению коронавируса и согласно распоряжению Кабинета министров Украины на поединок будет реализовано не более 30% вместимости НСК Олимпийский, где он запланирован.

Все билеты именные, поэтому при посещении стадиона обладатель билета должен иметь при себе удостоверение личности. Также необходимо соблюдать карантинные ограничения, связанные с пребыванием в общественных местах: соблюдение социальной дистанции и ношение правильно надетой маски.

Матч Динамо — Вильярреал запланирован на четверг, 11 марта. Начало в 19:55.

Football.ua подготовил видео представление соперника Динамо.

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