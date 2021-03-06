Испания

Жерар Морено забил пять мячей в последних пяти матчах чемпионата Испании.

Кроме Жерара Морено за Вильярреал в последнее время не может забить ни один футболист — сообщает ОРТА.

В последних пяти турах чемпионата Испании, в которых, правда, Вильярреал добыл лишь 2 очка, Морено забил 5 мячей (2 с пенальти). Больше за "желтую субмарину" в этих матчах не забивал никто. Очередной гол Жерар записал на свой счет в матче против Валенсии, но он снова не стал победным.

Еще два гола, если не "вмешается" кто-то из товарищей по команде, позволят Морено повторить рекорд Седрика Бакамбу, установленный в 2017 году — семь голов подряд без "посторонней помощи".

Всего в чемпионате Морено забил 15 мячей в 22-х матчах. А вот в Лиге Европы, что более актуально для Динамо и его поклонников, на счето Морено лишь два гола, в то время, как Карлос Бакка забил 3, а Пако Алькасер — 5!

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