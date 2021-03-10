Испания

Такую сумму запрашивали за испанского фулбека еще год назад, при этом финансовые аппетиты не изменились по сей день.

Крайний защитник Барселоны Серхи Роберто может сменить клубную прописку в летнее трансферное, попав под политику борьбы с финансовыми проблемами со стороны нового президента клуба Жоана Лапорта.

Как сообщает Mundo Deportivo, новое руководство каталонского гранда планирует избавиться от всех игроков с истекающими контрактами предстоящим летом или через сезон, а Лионель Месси — первый в списке на выход.

Однако есть также исключения из правил. Будущее Усмана Дембеле и Серхи Роберто будет зависеть от решения главного тренера Барселоны Рональда Кумана и спортивного менеджмента. С французом, к слову, уже давно обсуждают вариант с продлением соглашения, а вот будущее Роберто туманно из-за перспектив Сержиньо Деста и Оскара Мингесы.

Впрочем, пока окончательно решения нет, но, по информации источника, Барселона готова отпустить Серхи Роберто в другую команду за 60 миллионов евро. Отмечается, что около года назад "сине-гранатовым" поступали запросы по 29-летнему испанцу, ответ на которые всегда звучала вышеупомянутая сумма.

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