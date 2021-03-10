Испания

Футболисты приступили к тренировкам.

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос и вингер клуба Эден Азар приступили к тренировкам в общей группе футболистов.

По информации издания Marcа, оба игрока имеют возможность выйти в игре против Эльче.

Сообщается, что клуб намерен также повести их в лучшем состоянии на матч Лиги чемпионов против Аталанты, который состоится 16-го марта.

Серхио Рамос провел последний матч 14 января и выбыл из-за травмы. На его счету 14 игр и два гола за клуб.

Что касается Азара, то он выходил за Реал 30-го января. В текущем сезоне бельгиец наиграл 8 игр, в которых забил два гола и сделал один ассист.

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