Испания

Капитан "сливочных" продолжает восстановление после травмы.

Защитник и капитан мадридского Реала Серхио Рамос может успеть восстановиться после травмы к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против Аталанты. Об этом сообщает Marca.

34-летний испанец продолжает восстановление после операции на колене в начале февраля. Прогнозировалось, что футболист пропустит около шести недель.

Отмечается, что эта неделя станет решающей в восстановительном процессе Серхио, после чего будет принято решение, сможет ли он сыграть в Лиге чемпионов.

Напомним, ответная встреча 1/8 финала ЛЧ Реал — Аталанта пройдет 16 марта. В первой игре "сливочные" добыли победу со счетом 1:0, играя практически всю игру в большинстве.

Ранее сообщалось, что Рамос окончательно решил покинуть Реал в конце текущего сезона.