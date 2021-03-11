Испания

Вашему вниманию ключевые моменты поединке.

В перенесенном матче 18 тура Ла Лиги лидер чемпионата Атлетико принимал Атлетик из Бильбао, который расположился на восьмой строчке.

Гости открыли счет в середине первой половины встречи благодаря голу Муниаина.

Хозяевам же удалось сравнять счет в компенсированное к первому тайму время. Вернее, после его завершения, что и вызвало негодование со стороны гостей, но Хиль Мансано засчитал взятие ворот. Льоренте пробил головой, а мяч рикошетом от Нуньеса влетел в сетку. 1:1.

Победу "матрасникам" принес Суарес, который сам заработал пенальти и сам же его реализовал. 18 гол уругвайца в нынешнем чемпионате. Он всего на один забитый мяч отстает от Месси.

Вашему вниманию видео голов и обзор данного поединка:

Атлетико – Атлетик 2:1

Голы: Льоренте, 45+2, Суарес, 51 (пен)

Атлетико: Облак — Триппьер, Савич, Фелипе, Эрмосо — Карраско (Лоди, 89), Коке, Льоренте (Кондогбиа, 89), Лемар (Сауль, 68) – Суарес (Торрейра, 72), Фелиш (Корреа, 67).

Атлетик: Симон — Де Маркос (Капа, 81), Нуньес, Альварес, Бершиш — Беренгер, Лопес (Венседор, 73), Весга (Гарсия, 59), Муниаин (Морсильо, 81) — Уильямс, Гарсия (Вильялибре, 74).

Предупреждения: Фелипе, 43, Лоди 90+4 – Де Маркос, 38, Весга, 41.

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