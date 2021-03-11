Испания

Мадридцы не оставляют попыток сохранить французского защитника.

Реал сделал предложение Рафаэлю Варану относительно нового контракта, сообщает издание Marca.

Испанский клуб верит, что сможет сохранить защитника, контракт которого подходит к концу уже летом 2022-го года.

Трудности могут возникнуть из-за того, что сам француз хочет покинуть Реал с целью смены чемпионата, чтобы попробовать что-то новое.

27-летний французский центральный защитник пополнил состав мадридского Реала летом 2011 года, перейдя из Ланса за 10 млн евро. Текущая стоимость футболиста — 70 млн евро, по данным портала Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что Реал готов отпустить Варана в Манчестер Юнайтед.