Испания

Французский специалист оценил потенциальное возвращение португальского форварда в стан "сливочных".

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан прокомментировал последние слухи из СМИ, которые указывают на то, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду может вернуться в Испанию.

"Вы знаете, что значит Криштиану для Мадрида. Мы все испытываем к нему привязанность и то, что он здесь сделал, просто великолепно. Но в настоящее время он игрок Ювентуса и у него там все хорошо. Я не могу вам ничего сказать, разговоров много, но нужно уважать все это", — приводит слова Зидана Marca.

Форвард сборной Португалии перебрался в Ювентус из Реала летом 2018 года за 117 млн евро. Его действующий контракт со "старой синьорой" рассчитан до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что в услугах португальского форварда заинтересован ПСЖ.

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