Испания

Разногласия между функционерами возникли на фоне разделения ролей в клубе.

Как сообщает испанское издание Marca, штаб новоиспеченного президента каталонской Барселоны Жоана Лапорты уже после недели своей официальной работы во главе клуба недосчитался одного из своих членов.

В субботу, 13 марта, заявление на увольнение в адрес президента "блаугранас" написал вице-президент по финансовым вопросам клуба Жауме Джиро.

Являясь по специальности юристом, экс-сотрудник клуба стоял у истоков президентской кампании Лапорты, которую профинансировал из средств ранее возглавляемым им банком Fundacio Caixabank.

К уходу Жауме, как сообщается, привели разногласия между ним и Лапортой, относительно роли одного из "кошельков" предвыборной кампании в новом правлении Барселоны.

Джиро запрашивал должность президента по финансовым вопросам, но получил отказ, после чего принял решение об одностороннем отходе от дел в Барселоне.

Данные разногласия могли бы пройти для Лапорты стороной, если бы не особый пункт в регламенте "блаугранас", согласно которому, на счетах у пришедшей к власти команды должно быть не менее 15% от текущего бюджета клуба, что на данный момент составляет около 125 млн евро.

С учетом ухода одного из главных финансовых источников, а вместе с ним и вложенных в кампанию неизрасходованных средств, Лапорте в срочном порядке придется искать нового спонсора, без присутствия которого процесс присяги в новой должности будет невозможен.

Как бы ни обстояли дела в менеджменте клуба, основная команда продолжает принимать участие в чемпионате и национальном Кубке. В частности, в понедельник, 15 марта, Барселона сыграет против Уэски в домашних условиях.