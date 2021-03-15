Французский вингер хочет и дальше выступать за каталонцев.
Усман Дембеле, getty images
15 марта 2021, 18:26
Усман Дембеле готов продлить соглашение с Барселоной уже в ближайшее время, сообщает издание Mundo Deportivo.
Текущее соглашение с французским полузащитником рассчитано до конца следующего сезона.
Отметим, летом 2020-го года 23-летний форвард контактировал с Ливерпулем и Ювентусом, игроком также интересовался Манчестер Юнайтед.
Напомним, что голы Месси и Дембеле обеспечили Барселоне победу над Севильей в матче 25-го тура Ла Лиги.