Испания

Француз, вероятно, останется в каталонском клубе.

Барселона планирует продлить контракт с нападающим Усманом Дембеле, соглашение которого заканчивается летом 2022-го года.

По информации CBS Sports, продление контракта с французом – одна из приоритетных задач нового президента клуба Жоана Лапорты.

Летом 2020-го года 23-летний форвард контактировал с Ливерпулем и Ювентусом, игроком также интересовался Манчестер Юнайтед. Поступали предложения об аренде хавбека, но Барселона отвечала отказом.

Напомним, что голы Месси и Дембеле обеспечили Барселоне победу над Севильей в матче 25-го тура Ла Лиги.

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