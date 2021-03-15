Испания

Аргентинец забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд.

В настоящее время проходит поединок 27-го тура испанского чемпионата, в котором Барселона обыгрывает Уэску со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда капитан "блаугранас" Лионель Месси классно пробил издали и мяч от перекладины влетел в сетку ворот гостей.

По информации ESPN, Месси стал первым футболистом в топ-5 лигах Европы, которому удалось забить 20 и более голов в 13 сезонах подряд.

Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Хави по матчам за Барселону.

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