Аргентинец забил не менее 20 голов в 13-м сезоне подряд.
Лионель Месси (слева), Getty Images
15 марта 2021, 23:38
В настоящее время проходит поединок 27-го тура испанского чемпионата, в котором Барселона обыгрывает Уэску со счетом 3:1.
Счет в матче был открыт на 13-й минуте, когда капитан "блаугранас" Лионель Месси классно пробил издали и мяч от перекладины влетел в сетку ворот гостей.
По информации ESPN, Месси стал первым футболистом в топ-5 лигах Европы, которому удалось забить 20 и более голов в 13 сезонах подряд.
Ранее сообщалось, что Месси сравнялся с Хави по матчам за Барселону.
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