Команда Рональда Кумана вернулась на второе место в испанском чемпионате.
Барселона - Уэска, Getty Images
15 марта 2021, 23:58
В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле не испытала проблем с приехавшей в гости Уэской (3:1).
Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте встречи, когда капитан "блаугранас" Лионель Месси классно пробил с дальней дистанции, что позволило ему установить новый рекорд Ла Лиги.
Затем на 35-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество в счете для команды Рональда Кумана, но под занавес первого тайма гостям удалось сократить отставание на один мяч. Рафа Мир реализовал пенальти.
На 53-й минуте после передачи от Месси голом отметился Мингеса, а окончательную точку в матче поставил все тот же Лионель, оформивший дубль.
Таким образом, Барселона набрала 59 очков и вернулась на второе место в Ла Лиге, отставая от Атлетико на 4 балла. Позади мадридский Реал, у которого на два очка меньше. В активе Уэски 20 баллов и последняя строчка.
Барселона — Уэска 4:1
Голы: Месси, 13, 90, Гризманн, 35, Мингеса, 53 — Мир, 45+4 (с пенальти)
Барселона: Тер Штеген — Ленгле, де Йонг (Араухо, 63), Мингеса — Альба, Педри, Бускетс, Дест (Мориба, 69) — Дембеле, Месси, Гризманн (Тринкан, 69)
Уэска: Льоренте — Инсуа (Вавро, 78), Сиовас, Пулидо — Галан, Рико, Думбия (Сеоане, 60), Маффео (Лопес, 78) — Мир, Феррейро (Онтиверос, 78), Эскрич (Гомес, 62)
Предупреждения: Эскрич, Инсуа