Испания

Команда Рональда Кумана вернулась на второе место в испанском чемпионате.

В поединке 27-го тура испанской Ла Лиги Барселона на своем поле не испытала проблем с приехавшей в гости Уэской (3:1).

Счет в матче был открыт уже на 13-й минуте встречи, когда капитан "блаугранас" Лионель Месси классно пробил с дальней дистанции, что позволило ему установить новый рекорд Ла Лиги.

Затем на 35-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество в счете для команды Рональда Кумана, но под занавес первого тайма гостям удалось сократить отставание на один мяч. Рафа Мир реализовал пенальти.

На 53-й минуте после передачи от Месси голом отметился Мингеса, а окончательную точку в матче поставил все тот же Лионель, оформивший дубль.

Таким образом, Барселона набрала 59 очков и вернулась на второе место в Ла Лиге, отставая от Атлетико на 4 балла. Позади мадридский Реал, у которого на два очка меньше. В активе Уэски 20 баллов и последняя строчка.

Барселона — Уэска 4:1

Голы: Месси, 13, 90, Гризманн, 35, Мингеса, 53 — Мир, 45+4 (с пенальти)

Барселона: Тер Штеген — Ленгле, де Йонг (Араухо, 63), Мингеса — Альба, Педри, Бускетс, Дест (Мориба, 69) — Дембеле, Месси, Гризманн (Тринкан, 69)

Уэска: Льоренте — Инсуа (Вавро, 78), Сиовас, Пулидо — Галан, Рико, Думбия (Сеоане, 60), Маффео (Лопес, 78) — Мир, Феррейро (Онтиверос, 78), Эскрич (Гомес, 62)

Предупреждения: Эскрич, Инсуа